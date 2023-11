Pesquisa anual “Top Marcas” aponta que a Viação Garcia é a empresa de transporte de passageiros mais lembrada em Londrina (PR)

Empresa lidera pesquisa desde seu início, em 2004

ARTHUR FERRARI

A Viação Garcia é a primeira marca que vem à mente dos londrinenses, segundo a pesquisa anual “Top de Marcas”. A empresa recebeu 66,2% das menções no levantamento realizado pela Litz Estatísticas e Marketing e CRCom, feito entre agosto e setembro deste ano, envolvendo dez categorias de negócios e 68 segmentos de consumo em Londrina.

A Viação Garcia está invicta na pesquisa desde que foi iniciado o levantamento no segmento “ônibus rodoviário”, em 2004, sempre lembrada em primeiro lugar. No recorte “Top Mais”, incluído no levantamento a partir de 2013 e que aponta a marca mais lembrada entre todos os setores, a Viação Garcia também lidera desde o início.

Nesta edição foram ouvidos moradores de todas as regiões da cidade, levando em conta cotas por sexo, idade e escolaridade orientadas por dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). As cotas por renda social foram definidas com base nas indicações do IPC Maps que aponta o potencial de consumo das cidades. A estratificação permite assegurar um nível de confiança da pesquisa de 95%.

Na dianteira

O Top de Marcas 2023 traz dados ainda mais positivos para a Viação Garcia do que o levantamento anterior. A empresa, que liderou em 2022 com 58,7% das menções dos entrevistados, agora teve este índice elevado para 66,2%, ampliando a sua vantagem. O “top três” tem, além da Viação Garcia em primeiro lugar, a marca mais famosa de refrigerantes, a Coca-Cola (lembrada por 59,8% dos entrevistados), na segunda posição. A Folha de Londrina (no segmento “jornal impresso”) é a terceira, com 59,2% das citações.

Especificamente no segmento de transporte de passageiros, o percentual de 66,2% confere à Viação Garcia ampla margem sobre a segunda colocada, com 14,5%. Vale lembrar que a pesquisa tem respostas espontâneas, sem que sejam apresentadas alternativas aos entrevistados.

O vice-presidente Estefano Boiko Junior diz que o resultado do Top de Marcas 2023 é um importante indicativo de credibilidade da empresa junto aos clientes. “A reiterada liderança em todos esses anos indica a confiança do consumidor, o mais importante reconhecimento que uma empresa pode ter”, observa.

A gerente de Comunicação e Marketing da Viação Garcia e empresas coligadas, Juliana Quasne, afirma que a aproximação da marca com os clientes é uma prioridade e, para isto, a tecnologia tem sido uma ferramenta indispensável. “Foco no passageiro é a tônica da empresa, atenta a todas as inovações no sentido de melhorar a experiência do cliente”, completa.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte