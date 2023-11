Ônibus fretados na Barra e no Recreio, no Rio de Janeiro, terão esquema especial para estacionamento, neste fim de semana

Fretados terão locais específicos para estacionar

MICHELLE SOUZA

Neste fim de semana, dias 25 e 26 de novembro de 2023, a Prefeitura do Rio de Janeiro inicia um esquema especial para estacionamento de ônibus fretados nos dias de sol.

A ação é da Subprefeitura da Barra, da CET-Rio e da Secretaria de Ordem Pública com o apoio da Guarda Municipal, da Gerência Executiva Local, do 31º Batalhão da PM e dos programas Barra Presente e Recreio Presente.

O objetivo do esquema é orientar os ônibus de turismo fretados, para que, após o desembarque dos passageiros, estacionem nos seguintes locais:

Para ônibus com destino às praias da Barra da Tijuca, Avenida das Américas, 1.510, Supermercado Extra. Já para às praias do Recreio dos Bandeirantes, a opção é o Riocentro Portão G – Entrada pela Avenida Olof Palme, com acesso pela Avenida Salvador Allende.

O subprefeito da Barra, Raphael Lima disse que a medida tem a finalidade de organizar o estacionamento dos ônibus de turismo que ficam parados em áreas residenciais.

Em casos de grave irregularidade e recusa a sair do local, agentes da Prefeitura vão estar atuando com multas e apreensão de veículos. O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, afirma que esse é um trabalho importante de ordenamento, especialmente em fins de semana e feriados com sol, com movimento nas praias e faz parte da estrutura de Operação Verão. “Esses ônibus não podem permanecer parados nas imediações de ruas residenciais, prejudicando a fluidez do trânsito. Então, nós realizamos essa operação contando com o apoio dos motoristas. Mas, aqueles que não colaborarem, serão multados e rebocados justamente para ter um ordenamento do bairro, que é a Barra da Tijuca, recebendo uma grande população, especialmente nesses finais de semana ensolarados” destaca.

O presidente da CET-Rio, Joaquim Dinis, ressalta que o ordenamento é fundamental para garantir a fluidez do trânsito e não prejudicar o direito de ir e vir dos moradores e que placas de proibido estacionar para veículos acima de duas toneladas serão reinstaladas nos locais de onde foram arrancadas.

A gerente executiva local da Barra e do Recreio, Marize Vieira, disse que o trabalho é para buscar meios para atender os pedidos dos moradores, sem prejudicar os visitantes, que também têm o direito de usar a praia, um espaço público e democrático, ressaltando que eles serão sempre bem-vindos.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte