Mococa (SP) convoca quatro empresas para abertura das propostas comerciais na licitação do transporte coletivo

Expresso Fênix, Viação Itupeva, Viação Pirassununga e Dinatur participam da reta final do certame após julgamento de recursos; edital prevê subsídios para permitir tarifa mais baixa

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Mococa, cidade do interior de São Paulo com quase 70 mil habitantes, caminha para finalizar o processo de licitação do transporte coletivo.

No Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 24 de novembro de 2023, a administração municipal divulgou o resultado dos recursos apresentados na primeira fase do certame, de habilitação, e marcou já para o dia 29 de novembro a sessão pública de abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais.

Após a primeira fase, quando habilitou seis empresas, a Comissão de Licitação julgou os recursos apresentados e definiu por manter na concorrência apenas quatro participantes: Expresso Fênix, Dinatur, Viação Itupeva e Viação Pirassununga.

Foram inabilitadas as empresas CAF Transportes e Transportadora Abreu e Souza.

O prazo do contrato de concessão está previsto para 15 anos, conforme determinado pela Lei Complementar Municipal nº 599/2.023, prorrogável uma única vez por igual período.

O critério de julgamento será do tipo menor valor da tarifa de remuneração quilométrica.

A tarifa pública para o início de operação dos serviços está fixada em R$ 3,00.

A diferença entre o arrecadado pela tarifa paga e o custo real, pela tarifa quilométrica, será custeado pela prefeitura, através de subsídios.

O valor global estimado do contrato de concessão é de R$ 64 milhões (R$ 63.993.593,51).

A concessão compreende um único lote com oito linhas, com operação de forma radial, ligando todos os bairros à área central do município (Terminal Urbano).

“Paralelamente, a implantação da integração física e tarifária, através do sistema de bilhetagem eletrônica, a implantação de sistemas informatizados de planejamento e controle, a implantação de sistema de informações ao usuário, a implantação de internet sem fio – WiFi nos ônibus, o reestudo do sistema viário da cidade e outras medidas, além de tornar o transporte mais acessível para os usuários que mais se deslocam, estimularão a integração e o desenvolvimento”, diz a prefeitura.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes