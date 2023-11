Marcopolo participa do Fórum do Transporte Sustentável destacando sua estratégia de descarbonização

Evento acontece em São Paulo na quarta (29)

ARTHUR FERRARI

A estratégia de descarbonização da Marcopolo, com os investimentos em inovação e novas tecnologias para o desenvolvimento de soluções de mobilidade sustentáveis será um dos destaques da companhia no Fórum do Transporte Sustentável, que será realizado no próximo dia 29 de novembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Além de expor o seu ônibus 100% elétrico Attivi Integral, o diretor de Operações Comerciais para o Mercado Interno e Marketing, Ricardo Portolan, participará do painel Rodoviário de cargas e passageiros – os últimos avanços destacando ainda o sucesso alcançado nos dois últimos anos com a linha de ônibus rodoviários da Geração 8.

“O lançamento dos modelos da Geração 8 transformou o mercado brasileiro e criou novos padrões e patamares de segurança, confiabilidade, conforto, design, tecnologia. Os operadores passaram a contar com atributos que não dispunham nos veículos, além de termos introduzido ações de relacionamento que aproximaram ainda mais os clientes”, destaca Portolan. Segundo ele, a apresentação e sucesso do Paradiso G8 1800 DD na Busworld Europa, em outubro último, foi algo sem precedentes para um produto brasileiro no exterior.

O executivo enfatiza ainda que o desenvolvimento do Attivi Integral, totalmente fabricado pela Marcopolo, com grande impulso à indústria nacional, foi uma das ações mais importantes na estratégia da empresa para impulsionar a eletrificação e colaborar nos desafios da descarbonização “Nos últimos anos, temos acompanhado as mais avançadas tendências globais para descarbonização no transporte de passageiros e redução de emissões, e investido no desenvolvimento de novas soluções sustentáveis”, conclui.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte