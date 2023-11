Fórum Transporte Sustentável acontece em sua quinta edição na quarta-feira, 29 de novembro, em São Paulo

Evento contará com participação de representantes do mercado, como JSL, Raízen, Bradesco, Marcopolo, Embraer, Scania, Grupo JCA e mais

A quinta edição do Fórum Transporte Sustentável acontece na próxima quarta-feira, 29 de novembro de 2023, no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

Discutindo os principais temas relacionados à sustentabilidade no transporte de cargas e passageiros, com apresentação de casos práticos e iniciativas de sucesso, o evento contará com a presença de empresas como JSL, Coopercarga, MWM, Raízen, Bradesco, Marcopolo, Embraer, Scania, Maersk, Greenbrier Maxion, Renault, Grupo Vamos e Grupo JCA.

Os convidados discutirão temas como as perspectivas do setor de transporte, o desafio de zerar emissões, oportunidades e riscos das mudanças climáticas, novas tecnologias para o transporte sustentável, além de vários cases e experiências de empresas de diversos modais.

Confira a programação do evento:

08h30: Chegada e credenciamento

09h00: Abertura

Fred Carvalho: Apresentador

Marcelo Fontana (OTM Editora) e Rodrigo Machado (RM Conexões): organizadores do FTS

09h15: As perspectivas do setor de transportes

O setor de transporte atravessa profundas mudanças nos últimos anos com as exigências cada Vez maiores de normas e programas dos governos e da própria sociedade.

Fernanda Rezende, diretora-executiva adjunta CNT

09h45: O desafio de zerar emissões

Reuniremos especialistas e líderes de opinião que estão na vanguarda da busca por soluções inovadoras e práticas para combater as emissões de carbono no setor de transporte.

Henry Joseph Junior – diretor-técnico ANFAVEA

Gábor János Deák – diretor SINDIPEÇAS

10h15: Como diminuir a pegada de carbono. A experiência nos modais rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo.

A necessidade cada vez maior das principais companhias do mundo em reduzir e neutralizar emissões.

Leonardo Garnica – head de Inovação Corporativa EMBRAER

Carlos Rocha – diretor-técnico da Frota Aliança MAERSK

Ramon Alcaraz – presidente JSL

12h30: Brunch

13h30: Riscos e oportunidades das mudanças do clima

Especialistas do setor financeiro trazem importantes atualizações sobre o tema.

Julio Carepa de Sousa – BRADESCO

Joao Alberto de Sena Manso Filho – BRADESCO

14h00: Novas tecnologias para o transporte sustentável

Este painel será um mergulho profundo nas inovações tecnológicas que estão moldando o futuro do transporte, destacando como a tecnologia desempenha um papel crucial na redução das emissões de carbono, no aumento da eficiência e na promoção de uma mobilidade mais limpa e inteligente.

Alexandre Albacete – gerente de estratégia de produtos – Caminhões e Ônibus EATON

Thiago Brito – supervisor de Novos Negócios MWM

Julio Bem – especialista de Pesquisa e Desenvolvimento VIPAL

Mário Coura – diretor de Engenharia GREENBRIER MAXION

Renata Tozzi – gerente de Sustentabilidade GRUPO VAMOS

Wagner Fonseca (moderador) – NETZ ENGENHARIA

15h00: Rodoviário de cargas e passageiros – os últimos avanços

O setor de transportes investe forte no ESG e tem destaques importantes. Os cases das melhores empresas.

Leandro Rocha, diretor comercial COOPERCARGA

Gustavo Rodrigues – CEO do grupo JCA

Ricardo Portolan – diretor comercial Mercado Interno e Marketing da Marcopolo

Priscila Cajado – Inovação & Soluções para Novos Negócios MERCEDES-BENZ

Alexandre Dias – Brazil Fleet Director da RENAULT

Márcio Furlan, head de Marketing SCANIA

16h00: Caminhos para o net zero: experiências práticas

Um olhar amplo sobre as soluções em energia renovável que estão sendo aplicadas na transição energética do transporte rodoviário de cargas e no transporte público de passageiros.

Daniel O. Toloni – diretor da BT LOGÍSTICA INTEGRADA

Carlos Ferreira – coordenador de Sustentabilidade | ESG | SSMA e Qualidade da JOMED

Felipe Zito – gerente de Sustentabilidade da MOVIDA

Márcio D’agosto (Moderador) – Coordenador do PLVB

Nelson Bortoli – Corporativo de Frota LOG 20

Marco Antônio Lassen –coordenador técnico de Combustíveis RAÍZEN

Guilherme Wilson – gerente de Planejamento e Controle da SEMOV

VIBRA

17h00: Encerramento

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte