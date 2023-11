Associação dos fabricantes alerta: veto à desoneração da folha provocará aumento nos preços dos ônibus

FABUS divulgou nota manifestando desagrado ao veto presidencial, ressaltando que impacto da medida puxará para cima todos os custos da mobilidade coletiva da população brasileira

ALEXANDRE PELEGI

Os fabricantes de ônibus, representados por sua associação FABUS, divulgaram nesta sexta-feira, 24 de novembro de 2023, nota em que manifestam o desagrado do setor ao veto presidencial do Projeto de Lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam no país.

A FABUS – Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus, alerta que a descontinuidade da política de desoneração vai impactar no utilizados nos mais diversos setores do transporte de passageiros do país, como o transporte rodoviário de passageiros intermunicipal, estadual e internacional, nos ônibus usados no setor de turismo, no transporte Escolar, nos ônibus de fretamento utilizados para o transporte de trabalhadores, como também nos ônibus de transporte público urbano.

“Este aumento irá impactar na elevação de todos os custos da mobilidade coletiva da população brasileira e terá como consequência direta um aumento da inflação. A diminuição das taxas de juros depende diretamente da redução da inflação e com este veto, coloca-se em risco a redução mais acelerada da taxa Selic”, diz a nota da FABUS.

Destacando que o setor de transporte público urbano vem sofrendo continuamente uma redução gradativa do número de usuários, a associação ressalta que este fator, agravado pela pandemia e alavancado negativamente pelo aumento das comodities e dos combustíveis, tem penalizado os preços das tarifas.

São fatos históricos que têm comprometido de uns anos para cá um percentual muito elevado do salário do trabalhador.

A FABUS cita dados da NTU, que reúne os operadores de transporte urbano, que projeta que o veto poderá onerar a partir de Janeiro de 2024 as tarifas para o passageiro em até 0,31 centavos, ou 6,78% somente em função da oneração da folha de pagamento dos operadores do transporte.

Somando a esses números os aumentos dos preços dos ônibus, a associação dos fabricantes estima que o IPCA poderá ser impactado em mais de 0,2%.

“Esperamos que o Congresso Nacional possa restabelecer esta política da desoneração para podermos dar continuidade na geração de emprego e renda, mas principalmente contribuindo para a redução da inflação e do desenvolvimento do país”, conclui a nota.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes