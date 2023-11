Após ônibus atrasar quase 24hs para chegar ao destino, passageira receberá R$ 5 mil de indenização

Valor é referente à compensação por danos morais

MICHELLE SOUZA

Depois de chegar ao destino final com quase 24 horas de atraso, passageira deverá ser indenizada em R$ 5 mil por uma empresa de ônibus.

A mulher comprou uma passagem de ônibus para viajar de Goiânia (GO) à Castanhal (PA), que sairia às 17 horas do dia 12 de julho de 2022 com previsão de chegada às 5 horas do dia 14, mas por causa de defeitos no veículo na altura de Jaraguá (GO), a passageira só conseguiu chegar ao destino às 2 horas do dia 15 de julho, com atraso de 21 horas. Após isso, ela decidiu ingressar com uma ação pedindo indenização por danos morais.

O advogado Gustavo Pinheiro Davi, que representou a passageira judicialmente, afirma que houve uma série de falhas por parte da empresa de ônibus, que resultaram em inúmeros transtornos para a cliente.“É muito comum as companhias de ônibus não prestarem assistência aos passageiros. Eles ficam, muitas vezes, abandonados no meio do nada sem qualquer tipo de assistência da empresa prestadora do serviço. Isso gera transtornos enormes para os passageiros”, disse.

A juíza entendeu que a passageira foi submetida a “grave constrangimento, que ultrapassa o mero aborrecimento”, e determinou que a empresa de ônibus pague à passageira R$ 5 mil a título de compensação por danos morais.

A decisão ainda cabe recurso.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte