Viação Grajaú tem atraso de saída de ônibus na Zona Sul de São Paulo nesta quinta (23)

Presidente do SindMotoristas esteve no local e fez assembleia, o que impactou no início dos serviços

ÁDAMO BAZANI

A Viação Grajaú, uma das maiores empresas de ônibus da Zona Sul de São Paulo, teve atraso na liberação dos primeiros coletivos ainda na madrugada desta quinta-feira, 23 de novembro de 2023.

O motivo foi uma ação sindical.

O atual presidente do SindMotoristas, Valdevan de Jesus Santos (Valdevan Noventa) esteve na garagem e fez assembleia, atrasando assim as primeiras viagens

Os passageiros relatam espera maior em pontos e terminais no início das operações.

Em alguns casos, os locais de embarque são bem longe da garagem e demora paraônibus chegarem.

Noventa disse ao Diário do Transporte que foi explicar o que está ocorrendo com as eleições do SindMotoristas, que têm sido conturbadas, marcadas por atos de vandalismo, tumulto e violência, até com um ex-motorista baleado.

O sindicalista diz que inicialmente foi impedido de entrar na garagem.

Como mostrou o Diário do Transporte, no fim da noite de ontem, na apuração da votação, foi declarado vencedor para o mandato que vai até 2028, Edivaldo Santiago, da Chapa 4. Santiago já foi presidente da entidade.

Também no final da noite, uma decisão liminar do TRT Paulista acatou mandado de segurança de integrantes de uma das quatro chapas que disputam as eleições e suspendeu o processo eleitoral.

Relembre:

Em nota a SPTrans informou que a saída de veículos da garagem foi liberada as 4h15.

A genrenciadora acionou o PAESE para que 185 ônibus atendam emergencialmente os passageiros das 37 linhas afetadas.

Nota da SPTrans na íntegra:

“A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans, informa que desde às 4h15 a saída da frota começou a ser liberada. A gestora acionou o Paese, junto a outras concessionárias, para que atendam emergencialmente os passageiros da Zona Sul, com 185 ônibus. A garagem localizada na Rua Elísia Gonçalves Barcelos, 93 foi atrasada na madrugada, afetando o funcionamento de 37 linhas que transportam passageiros de regiões como Grajaú, Jabaquara, Santo Amaro, Varginha, entre outros.

A SPTrans repudia os atos que privaram a população de São Paulo de acessar o serviço essencial de transporte público na Zona Sul. A Viação Grajaú foi autuada por todas as partidas não realizadas na manhã desta quinta-feira (23) e será registrado outro boletim de ocorrência junto à polícia.”

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes