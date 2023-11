Taipastur, de São Paulo, adquire 11 ônibus Busscar El Buss FT com chassi Volkswagen 17.230

Veículos possuem 47 poltronas Class Soft com cintos de três pontos

ARTHUR FERRARI

A empresa de transporte rodoviário de passageiros Taipastur Transportes Turísticos, de São Paulo, adquiriu 11 ônibus Busscar El Buss FT no mês de novembro.

OS veículos contam com chassi Volkswagen 17.230, 47 poltronas Class Soft, tomadas USB, cintos de segurança três pontos retráteis e apoios para braços e pés.

De acordo com a encarroçadora Busscar, o modelo é ideal para fretamentos e viagens curtas. Todos com iluminação modular em LED nas partes traseira e dianteira, de fácil reposição, além de itinerário eletrônico e sensor de estacionamento com display e sinalizador sonoro.

O ônibus conta ainda com conjunto de porta copos individuais, preparação para instalação de quinta poltrona no final do corredor, elevador para cadeirante e dois assentos exclusivos com identificação tátil.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte