Ribeirão Preto (SP) terá 54 novos ônibus de maior capacidade de transporte, para circular em 2024

Nova frota com tecnologia que reduz emissão de poluentes já começou a ser produzida

MICHELLE SOUZA

Nesta quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023, a prefeitura de Ribeirão Preto (SP) fez uma vistoria em uma das montadoras de ônibus, de Curitiba (PR), para avaliar a fabricação dos 54 novos modelos de ônibus urbanos, com capacidade para mais de 100 passageiros, que vão circular nos corredores exclusivos do transporte público no próximo semestre. Com a renovação, em 2024, Ribeirão Preto terá toda a frota de ônibus com o sistema Euro 6 que é a tecnologia que reduz a emissão de poluentes.

A tecnologia sustentável tem padrão europeu e será adotada nos novos ônibus tanto na parte dianteira quanto na traseira, contribuindo para a diminuição do nível de emissão de poluentes nas ruas e avenidas.

O prefeito de Ribeirão, Duarte Nogueira, destaca que os novos ônibus além de contarem com tecnologia de ponta para a sustentabilidade, também são do modelo Padron, com mais espaço para o transporte de passageiros e conta com o espaço para acomodação da cadeira de rodas e do cão-guia. “Além disso, contará com todos os itens já implantados na frota que começou a ser renovada em julho, incluindo ar condicionado, suspensão a ar, conectores de USB e com wi-fi grátis. São novos ônibus com um sistema de maior economia em manutenção veicular, e com mais conforto aos passageiros por ser mais silencioso”, ressalta.

Para integrar o programa Ribeirão Mobilidade, a expectativa é que frota completa seja substituída até o final de 2024. O projeto ainda é composto por asfalto novo, corredores de ônibus, sinalização inteligente entre outras intervenções urbanas. A troca da frota é parte das exigências no contrato firmado entre a prefeitura de Ribeirão Preto e o consórcio PróUrbano.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte