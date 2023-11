Obras da estação da Linha 4 na Gávea serão retomadas no Rio de Janeiro

Governo do Estado fechou acordo com Rio Barra e Metrô Rio nesta quinta-feira (23)

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 23 de novembro de 2023, o Governo do Rio de Janeiro fechou um acordo com as concessionárias Rio Barra e Metrô Rio para a construção da estação da Linha 4 na Gávea.

O próximo passo é a homologação pela Justiça e pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), para que então as obras, paradas há cerca de 10 anos, sejam retomadas.

Originalmente, a estação havia sido planejada para a Olimpíada de 2016.

Ainda não há prazo para o reinício dos trabalhos na Gávea.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte