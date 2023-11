Justiça aumenta indenização de mulher afetada por problema em elevadores de ônibus em Campo Grande (MS)

Decisão do TJMS estabeleceu majoração de indenização para mulher com deficiência motora

GUILHERME STRABELLI

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) determinou o aumento do valor de indenização a uma mulher que passou por uma situação vexatória no transporte público da cidade de Campo Grande.

A mulher de 36 anos é portadora de deficiência motora e enfrentou problemas envolvendo elevadores dos ônibus que são operados pelo Consórcio Guaicurus. A empresa é responsável pela operação do transporte público na capital sul-mato-grossense.

Originalmente, a sentença da 3ª Vara Cível determinou o pagamento de R$ 6 mil por danos morais. No entanto, a defesa da vítima recorreu da decisão, garantindo a aumento do valor, que passou para R$ 10 mil.

O desembargador Ary Raghiant Neto, relator do caso, fundamentou a decisão no sofrimento e abalo psicológico enfrentado pela vítima, que, segundo sua visão, teve o direito de mobilidade violado. Tais elementos, para o relator, justificaram a majoração do valor. A decisão do TJSM foi unânime.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte