Homem deixa bilhete com motorista após colocar fogo em ônibus, na região Nordeste de Belo Horizonte (MG), na madrugada desta quinta-feira (23)

Ele disse que empresa responsável pela linha não cumpre com as obrigações trabalhistas

MICHELLE SOUZA

Na madrugada desta quinta-feira, 23 de novembro de 2023, um ônibus coletivo que fazia a linha 806 – Estação São Gabriel – Bairro Vista do Sol, foi incendiado quando passava pela Rua 13, altura do Bairro Vista do Sol, região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo informações da polícia, o suspeito de incendiar o ônibus está sendo procurado. Ele teria dado sinal e entrado no coletivo, quando tinha só uma passageira e motorista dentro do ônibus, o homem teria gritado para que ambos descessem. Ele então, ateou fogo no coletivo e entregou um bilhete ao motorista, dizendo que a empresa responsável pela linha de ônibus não cumpre com suas obrigações trabalhistas.

Militares do 16º Batalhão e Bombeiros foram acionados e controlaram às chamas. Ninguém ficou ferido.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte