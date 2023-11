Chuva prejudica 51 linhas de ônibus na capital paulista, diz SPTrans

Morosidade ocorre nas regiões das Avenidas Santo Amaro, Rangel Pestana, Bitterncourt Rodrigues e Viaduto Nakashima

ADAMO BAZANI

Por causa da chuva que atinge a capital paulista na manhã desta quinta-feira, 23 de novembro de 2023, persistente em algumas regiões ainda, apesar de ter perdido a força, ao menos 51 linhas de ônibus municipais estão sendo impactadas.

Segundo a SPTrans (São Paulo Transporte), não há desvio de trajetos, mas a morosidade do trânsito afeta os horários.

Entre as regiões ainda com reflexos estão a Av. Santo Amaro com Rua Cotovia, sentido centro e Av. Rangel Pestana, Bitterncourt Rodrigues e Viaduto Nakashima

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) da prefeitura de São Paulo chegou a colocar a cidade em Estado de Atenção para alagamentos, mas voltou ao Estado de Observação.

Mais pancadas estão previstas para a tarde desta quinta-feira (23).

– Av. Santo Amaro x Rua Cotovia, sentido centro.

Linhas afetadas:

5106/21 Jd. Selma – Term. Água Espraiada

5111/10 Term. Sto. Amaro – Term. Pq. D. Pedro II

5131/10 Cid. Ademar – Pq. D. Pedro II

516N/10 Jd. Miriam – Pça. D. Gastão

637G/10 Grajaú – Pinheiros

637G/51 Jd. Eliana – Pinheiros

637J/10 Vl. São José – Pinheiros

637P/10 Term. Sto. Amaro – Term. Pinheiros

6400/10 Term. João Dias – Term. Bandeira

6414/10 Socorro – Term. Bandeira

6418/10 Real Pq. – Brooklin Novo

6422/10 Vl. Cruzeiro – Term. Bandeira

6450/10 Term. Capelinha – Term. Bandeira

6500/10 Term. Sto. Amaro – Term. Bandeira

6505/10 Term. Guarapiranga – Term. Bandeira

669a/10 Term. Sto. Amaro – Term. Princ. Isabel

6913/10 Term. Varginha – Term. Bandeira

6913/21 Term. Varginha – Itaim Bibi

709G/10 Term. Guarapiranga – Itaim Bibi

7550/10 Term. Sto. Amaro – Metrô Sta. Cecília

856R/10 Lapa – Socorro

– Av. Rangel Pestana, Bitterncourt Rodrigues e Viaduto Nakashima

Linhas afetadas:

2002/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Bandeira

2100/10 Term. Vl. Carrão – Pça. da Sé

2101/10 Pça. Silvio Romero – Pça. da Sé

2123/10 Vl. Medeiros – Liberdade

2127/10 Pq. Edu Chaves – Liberdade

2290/10 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II

3139/10 Jd. Vl. Formosa – Pça. João Mendes

3160/10 Term. Vl. Prudente – Term. Pq. D. Pedro II

4111/10 Vl. Monumento – Pça. da República

4114/10 Jd. da Saúde – Term. Pq. D. Pedro II

4115/10 Shop. Plaza Sul – Pça. da República

4288/10 Pq. Sta. Madalena – Term. Pq. D. Pedro II

475R/10 Jd. São Savério – Term. Pq. D. Pedro II

5100/10 Term. Pinheiros – Term. Pq. D. Pedro II

5108/10 Jd. Celeste – Term. Pq. D. Pedro II

5111/10 Term. Sto. Amaro – Term. Pq. D. Pedro II

5131/10 Cid. Ademar – Pq. D. Pedro II

5185/10 Term. Guarapiranga – Term. Pq. D. Pedro II

5290/10 Div. Diadema – Term. Pq. D. Pedro II

5300/10 Term. Sto. Amaro – Term. Pq. D. Pedro II

5630/10 Term. Grajaú – Metrô Brás

6403/10 Term. João Dias – Term. Pq. D. Pedro II

702C/10 Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém

702U/10 Cid. Universitária – Term. Pq. D. Pedro II

8615/10 Pq. da Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

908T/10 Term. Pq. D. Pedro II – Butantã

909T/1 Term. Pinheiros – Term. Pq. D. Pedro II

909T/10 Term. Pinheiros – Term. Pq. D. Pedro II

9300/10 Term. Casa Verde – Term. Pq. D. Pedro II

930P/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros

