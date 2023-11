Atrações natalinas da ′Maringá Encantada 2023′ terá linhas de ônibus especiais e trenzinho, a partir desta sexta-feira (24)

Passagens podem ser adquiridas nas bilheterias das praças da Catedral e Napoleão Moreira da Silva e passeios custam R$ 10, ida e volta

MICHELLE SOUZA

Neste ano, a ′Maringá Encantada 2023′ que acontece em uma das principais cidades do Paraná, terá linhas especiais que farão trajetos diretos e passeios pelas atrações natalinas, com cinco ônibus, um trenzinho e uma jardineira.

Para ida e volta, os passeios da ′Linha Encantada′ custam R$ 10 e as passagens podem ser adquiridas nas bilheterias das praças da Catedral e Napoleão Moreira da Silva. Uma das novidades deste ano é o ônibus direto com saída da Praça da Catedral para os parques do Japão e Alfredo Nyffeler (Buracão) durante os dias de atividades nos locais.

O ponto de partida de cinco linhas especiais será na Praça da Catedral. O trenzinho e um ônibus fazem o passeio pela área central da cidade, com passagem pela Praça de Todos os Santos (Teatro Reviver Magó), dois ônibus farão o trajeto direto para o Parque do Japão e um ônibus levará os visitantes para o Parque Alfredo Nyffeler (Buracão).

Nesta sexta-feira (24), começam os passeios diretos para o Parque do Japão com o acendimento da iluminação especial no local. Já a linha que fará o trajeto direto para o Buracão, onde ocorrerá o ′Show das Águas′, começa no sábado (25), e segue até 9 de dezembro.

O vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Edson Scabora, disse que segue com o propósito de tornar a ′Maringá Encantada′ melhor a cada ano. “Com a ′Linha Encantada′, vamos tornar a mobilidade dos visitantes ainda mais fácil e rápida, além de garantir um passeio divertido pelas atrações natalinas da nossa cidade, e essa é uma das inovações para essa edição. Maringá está iluminada e ainda mais bonita, para celebrarmos o Natal”.

As linhas funcionam de segunda a sexta-feira a partir das 17h, e aos sábados e domingos com primeira saída às 14h. Os ônibus com decoração e iluminação natalina saem da Praça da Catedral, deixam os visitantes nos locais e retornam ao ponto de partida para embarque de novos passageiros, isso para as viagens diretas. Os passageiros vão poder retornar à Praça da Catedral com a mesma passagem.

Com saída na Praça Napoleão Moreira da Silva, a jardineira e o ônibus fazem um tour pela área central da cidade e passam pela Praça da Catedral. No local, as linhas especiais começam às 17h de segunda a sexta-feira e às 16h aos sábados, domingos e feriados.

As entidades assistenciais de Maringá (PR), vão receber parte da renda arrecadada com a ′Linha Encantada′, por meio do Provopar.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte