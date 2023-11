VÍDEO: Por causa de interferência na Avenida Ragueb Chohfi, em São Paulo, 19 linhas municipais operam com morosidade na manhã desta quarta (22)

Enel realiza manutenção na região e caminhão estacionado afeta circulação de coletivos

ARTHUR FERRARI

Quem utiliza os ônibus municipais de São Paulo na região da Avenida Ragueb Chohfi na manhã desta quarta-feira, 22 de novembro de 2023, enfrenta dificuldades.

Um caminhão da Enel estacionado na altura do número 4627 realiza uma manutenção, afetando a circulação de linhas no local.

De acordo com a SPTrans, 19 itinerários operam com morosidade na região.

Veja nota da SPTrans e linhas afetadas:

“A SPTrans informa que 19 linhas estão operando com morosidade desde as 7h desta quarta-feira (22), em razão de interferência na Avenida Ragueb Chohfi, altura do número 4627, Jardim Iguatemi, no sentido Centro.”

Linhas afetadas:

3031/10 Jd. Alto Paulistano – Metrô Itaquera

3033/10 Guaianases – São Mateus

3054/10 Jd. Palanque – Hosp. Sapopemba

3063/10 Guaianases – Term. São Mateus

3063/41 Guaianases – Term. São Mateus

3539/10 Cid. Tiradentes – Metrô Bresser

3739/10 Recanto Verde Sol – Metrô Itaquera

373L/10 Jd. Limoeiro – Metrô Itaquera

3742/10 Jd. Laranjeira – Metrô Itaquera

3761/10 3A. Divisão – Metrô Carrão

3785/10 COHAB Barro Branco – Metrô Itaquera

3787/10 Cid. Tiradentes – Metrô Itaquera

3789/10 Cid. Tiradentes – Metrô Itaquera

4011/10 Jd. Limoeiro – Term. São Mateus

4018/10 Metalúrgicos – Term. São Mateus

4020/10 E. T. Itaquera – Jd. Novo Horizonte

407N/10 Term. Cid. Tiradentes – Metrô Penha

4210/10 Term. Cid. Tiradentes – Term. Pq. D. Pedro II

4313/10 Term. Cid. Tiradentes – Term. Pq. D. Pedro

Veja um vídeo do local:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte