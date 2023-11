Usuários de trem terão mais ônibus à disposição em Porto Alegre (RS), a partir desta quarta-feira (22)

Medida visa garantir fluidez a pontos que estão sobrecarregados por causa de alagamentos

GUILHERME STRABELLI

Os usuários de trem em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, terão seis ônibus de concessionárias metropolitanas a mais à disposição a partir desta quarta-feira, 22 de novembro de 2023. Os veículos deverão reforçar o atendimento entre as estações da Trensurb.

A medida foi definida durante reunião nesta terça-feira, 21 de novembro, na sede da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Participaram da reunião o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, e representantes da Trensurb e da Metroplan. Foram debatidas alternativas para garantir acesso às estações fechadas por causa dos alagamentos.

“Nos reunimos com a Trensurb e a Metroplan para ampliar esse atendimento e dar mais conforto aos usuários do transporte coletivo, além de buscar melhorias para dar mais fluidez no trânsito naqueles pontos que estão sobrecarregados devido aos bloqueios ocasionados pelo acúmulo de água em algumas vias”, afirmou Castro Júnior.

Com o reforço, a população terá 16 coletivos disponíveis para o deslocamento no horário de pico. Ainda de acordo com a prefeitura, estabeleceu uma rota alternativa para ônibus que usam a Farrapos para retornarem a garagem, o que deve melhor a fluidez da via, que é a principal opção por causa dos bloqueios causados pelas enchentes.

Desde segunda-feira, 20 de novembro, quando foram fechadas as estações por causa dos alagamentos, a prefeitura disponibilizou uma linha emergencial direta entre o Mercado Público e a Estação Farrapos. No momento, os trens só circulam entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo.

