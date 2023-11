Toledo (PR) anula licitação do transporte coletivo de R$ 292 milhões após indicações do Tribunal de Contas do Estado

Prefeitura concluiu que modificações no edital sugeridas pelo órgão de contas são suficientes para a anulação do processo

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Toledo (PR), cidade com mais de 140 mil habitantes, anulou a licitação para Concessão do Transporte Coletivo de Passageiros do Município.

Em publicação no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 22 de novembro de 2023, a administração municipal comunica que acatou apontamento preliminar de acompanhamento feita pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Por este documento, a Procuradoria Geral do Município afirmou que as modificações que se fazem necessárias “são suficientes para a anulação do processo”.

Como mostrou o Diário do Transporte, a prefeitura apresentou para a população da cidade o novo modelo de transporte coletivo urbano de passageiros em uma audiência pública realizada no dia 14 de julho de 2023.

Após este procedimento, o edital foi lançado, marcando a abertura dos envelopes para o dia 08 de dezembro de 2023.

O certame estava previsto para ser julgado pelo critério de menor preço (menor tarifa de remuneração).

O edital, ora anulado, estimou a tarifa de equilíbrio em R$ 9,57. Assim, a receita tarifária estimada para o processo foi obtida pela multiplicação da tarifa de remuneração pelos quantitativos de passageiros equivalentes.

Como resultado, a receita tarifária prevista para os 10 anos de operação foi calculada em mais de R$ 292 milhões (R$ 292.477.857,20).

O edital prevê o pagamento de subsídios, para garantir a modicidade tarifária.

A frota atual da cidade é de 35 veículos em operação e sete veículos de reserva, totalizando 42 unidades, sendo mais utilizado o modelo Midiônibus, correspondendo a 54% das viagens. Já o Micro-ônibus representa 34% da frota e o ônibus Comum 12%.

O edital previa ainda Sistema de Bilhetagem Eletrônica, com comunicação à Central de Processamento; ar condicionado ou climatizadores; sistema de áudio nos ônibus e terminais; conexão gratuita à internet aos usuários durante a viagem; criação de Centro de Controle Operacional (CCO), sob responsabilidade da Concessionária; Sistema de Telemetria e aplicativo de celular ao usuário, com informações de linhas, horários, itinerários, valores etc.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes