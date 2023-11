SuperVia anuncia trens extras para jogo entre Fluminense e São Paulo nesta quarta (22)

Partida é disputada no estádio do Maracanã a partir das 21h30

GUILHERME STRABELLI

A SuperVia, concessionária responsável pela operação de trens urbanos no Rio de Janeiro, anunciou que disponibilizará trens extras para os torcedores que forem assistir ao jogo entre Fluminense e São Paulo. A partida será disputada nesta quarta-feira, 22 de novembro de 2023, às 21h30, no Estádio do Maracanã.

Segundo a empresa, serão realizadas viagens extras para Japeri, Santa Cruz, interligado ao Deodoro e Saracuruna. Todos os trajetos sairão da estação Maracanã, localizada em frente ao estádio.

Na terça-feira, 21 de novembro, a mesma operação foi realizada para atender aos torcedores que assistiram ao jogo entre Brasil e Argentina.

