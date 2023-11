Promotoria de Justiça denuncia motorista de ônibus que atropelou criança de oito anos no início de novembro, em São Paulo (SP)

Jovem não resistiu e morreu no local após ser atingida pelo pneu traseiro do coletivo

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta quarta-feira, 22 de novembro de 2023, o Ministério Público do Estado de São Paulo informou que um ex-motorista de ônibus foi denunciado pela Promotoria de Justiça após atropelar uma menina de oito anos de idade no início deste mês.

O rapaz que prestava serviços à Prefeitura de Pacaembu poderá responder por homicídio com dolo eventual e duas qualificadoras (uso de meio que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima).

De acordo com o promotor Rodrigo Alves Gonçalves, o motorista trafegava fazendo zigue-zague pelas vias públicas, em velocidade incompatível e com as portas do ônibus circular abertas.

Em 11 de novembro, data do acidente em questão, a criança desembarcou na Avenida Santos Dumont e foi atingida pelo coletivo quando o motorista engatou marcha à ré para evitar uma placa contra a qual já havia se chocado instantes antes.

Mesmo com pedestres dizendo que o corpo da garota estava sob o veículo, o rapaz continuou manobrando. Depois de invadir a calçada e danificar um bueiro, o condutor passou com o pneu traseiro por cima da vítima, que não resistiu e morreu no local.

Ainda segundo o promotor Rodrigo Alves Gonçalves, o crime foi cometido com o risco de produzir o resultado morte, pois o denunciado praticou graves violações das regras de trânsito.

Em dias anteriores, o motorista já havia demonstrado não saber conduzir o ônibus, praticando manobras fora do comum e seguindo viagem com as portas abertas.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte