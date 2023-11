Projeto de Lei propõe gratuidade nos ônibus para vestibulandos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará no próximo domingo (26)

Se aprovado, documento irá estabelecer benefício das 6h às 15h

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 21 de novembro de 2023, foi encaminhado para a Câmara Municipal um Projeto de Lei em Fortaleza (CE) que concede gratuidade aos estudantes que forem prestar o vestibular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) no próximo domingo, dia 26.

A expectativa é de que o benefício fique disponível das 6h às 15h e seja válido para todos os passageiros que possuírem carteira de estudante.

Se aprovado, o PL irá conceder duas viagens diárias na data do exame.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte