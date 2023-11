Prefeitura de Petrópolis (RJ) anuncia edital para 73 vagas na CPTrans

Documento prevê oportunidades em cargos operacionais e administrativos para contratação imediata

GUILHERME STRABELLI

A Prefeitura de Petrópolis, no Rio de Janeiro, lançou um edital de concurso público da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), responsável pelo transporte público na cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito, Rubens Bomtempo, na tarde desta terça-feira, 21 de novembro de 2023, durante solenidade realizada na Casa dos Conselhos Municipais Augusto Ângelo Zanata.

O edital prevê 73 vagas em cargos operacionais e administrativos para contratação imediata. Além disso, estão disponíveis vagas em cargos para Cadastro de Reserva, visando futuras contratações. Existem também vagas destinadas para pessoas com deficiência, negros e indígenas.

O edital ainda será publicado no Diário Oficial, sendo que as inscrições devem se estender entre os dias 25 de novembro e 28 de dezembro. As provas acontecerão no dia 28 de janeiro de 2024 e o resultado será divulgado apenas em março.

As inscrições devem ser feitas por este link. O pedido de isenção de taxa deve ser realizado pela internet entre as 8h do dia 23 de novembro até as 23h59 do dia 24 de novembro.

“A realização desse concurso demonstra transparência e valorização dos servidores públicos. Esse novo momento da CPTrans é a retomada da missão da Companhia, que é cuidar das pessoas, do trânsito e transporte da nossa cidade”, disse o prefeito Bomtempo.

Confira a relação de vagas:

Auxiliar de Manutenção – Ensino Fundamental Incompleto – 5 vagas imediatas / 25 vagas para cadastro de reserva

Auxiliar de Serviços Gerais – Ensino Fundamental Incompleto – 8 vagas imediatas / 40 vagas para cadastro de reserva

Controlador de Operação – Ensino Fundamental Incompleto – 8 vagas imediatas / 40 vagas para cadastro de reserva

Oficial de Manutenção – Ensino Fundamental Incompleto – 2 vagas imediatas / 10 vagas para cadastro de reserva

Serralheiro – Ensino Fundamental Incompleto – 2 vagas imediatas / 10 vagas para cadastro de reserva

Agente de Trânsito – Ensino Fundamental – 40 vagas imediatas / 240 vagas para cadastro de reserva

Motorista – Ensino Fundamental – 10 vagas para cadastro de reserva

Almoxarife – Ensino Médio (qualificação) – 10 vagas para cadastro de reserva

Administrativo – Ensino Médio (qualificação) – 4 vagas imediatas / 25 vagas para cadastro de reserva

Desenhista Projetista – Ensino Médio (qualificação) – 1 vaga imediata / 10 vagas para cadastro de reserva

Eletrotécnico – Ensino Médio e Curso Técnico de Eletrotécnica – 1 vaga imediata / 10 vagas para cadastro de reserva

Programador – Ensino Médio e Curso Técnico de Programação – 10 vagas para cadastro de reserva

Técnico de Contabilidade – Ensino Médio e Curso Técnico de Contabilidade – 10 vagas para cadastro de reserva

Técnico em Segurança do Trabalho – Ensino Médio e Curso Técnico em Segurança do Trabalho – 10 vagas para cadastro de reserva

Advogado – Graduação em Direito com registro válido na OAB – 10 vagas para cadastro de reserva

Analista de Sistemas – Graduação em Análise de Sistemas – 10 vagas para cadastro de reserva

Comprador – Graduação em Administração – (exigência mínima 4º período) – 1 vaga imediata / 10 vagas para cadastro de reserva

Engenheiro Civil – Graduação em Engenharia Civil com registro válido no CREA – 10 vagas para cadastro de reserva

Engenheiro de Tráfego – Graduação em Engenharia Civil com especialização em tráfego com registro válido no CREA – 10 vagas para cadastro de reserva

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte