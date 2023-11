Ônibus comprados com dinheiro público, em Belo Horizonte (MG), poderão ficar com o município, após o final do contrato de concessão

Projeto de Lei já teve constitucionalidade aprovada pela Comissão de Legislação e Justiça, na Câmara

MICHELLE SOUZA

O Projeto de Lei 771/2023, de autoria da vereadora Fernanda Pereira Altoé (Novo), quer que os novos ônibus que foram comprados com recursos públicos para renovação da frota do sistema de transporte em Belo Horizonte (MG), sejam devolvidos pelas concessionárias ao Município, no fim do contrato de concessão.

Na tarde desta terça-feira, 21 de novembro de 2023, a Comissão de Legislação e Justiça analisou o tema e já aprovou parecer pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do PL em questão, assegurando a continuidade de sua tramitação em 1º turno.

Segundo o PL 771/2023, os veículos adquiridos a partir da implementação da remuneração complementar do sistema de transporte público de Belo Horizonte serão considerados bens reversíveis, ou seja, deverão ser devolvidos pelas concessionárias ao Município ao final do contrato de concessão.

De acordo com a vereadora, Fernanda Pereira Altoé, desde a publicação da Lei 11.458/2023 há financiamento público do sistema, sendo “imperiosa a previsão de reversibilidade dos veículos adquiridos”, uma vez que “o poder público passou a concorrer com 90% do seu custo de aquisição”. Fernanda ainda ressalta que mais de 400 ônibus foram adquiridos com recursos públicos, faltando apenas quatro anos para o fim da concessão do sistema de transporte. Ela também diz que considera incorreto que dinheiro público seja usado para aquisição de patrimônio para empresas privadas e, por isso, defende a reversibilidade dos bens.

O relator do Projeto, Irlan Melo (Patri), ressalta que a proposição não apresenta vício de iniciativa, nem conflito com a Lei Orgânica do Município ou com as demais legislações infraconstitucionais. Ao apresentar parecer pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, o projeto segue para análise de outras três comissões, estando sujeito ao quórum da maioria dos presentes em Plenário em dois turnos de votação.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte