Nova Itapemirim abre mais vagas para motoristas de ônibus no Sul do País devido ao início de linhas

Vagas são principalmente para as cidades de Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre

ÁDAMO BAZANI

A Nova Itapemirim anunciou nesta quarta-feira, 22 de novembro de 2023, que ampliou as vagas para contratação imediata de motoristas de ônibus rodoviários no Sul do País.

As vagas são principalmente para as cidades de Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre e suas respectivas regiões metropolitanas.

Neste momento, a preferência por estas regiões é pelo fato de que as próximas retomadas das linhas que estavam paradas desde a antiga administração envolverem bases operacionais no Sul do País.

É necessário ter habilitação das categorias D ou E, curso de transportes de passageiros e disponibilidade de horários.

Os salários são de acordo com as convenções trabalhistas de cada região e o motorista recebe Vales Refeição, Alimentação e Transportes.

Os interessados devem mandar currículo para o e-mail: recrutamento.visa@suzantur.com.br

Os testes práticos serão aplicados em Biguaçu grande Florianópolis, no início de dezembro.

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes