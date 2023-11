Motoristas e cobradores de ônibus paralisam atividades em Caçapava (SP) e milhares de pessoas são prejudicadas na manhã desta quarta-feira (22)

Paralisação começou por volta das quatro horas da manhã

MICHELLE SOUZA

Milhares de pessoas são prejudicadas em Caçapava, no interior de São Paulo, por causa da paralisação de motoristas e cobradores de ônibus, na manhã desta quarta-feira, 22 de novembro de 2023. Os trabalhadores temem a saúde financeira da empresa que opera o transporte coletivo na cidade, e por isso, organizaram o movimento.

O Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, disse que a alegação para o protesto é que a empresa tem passado por desequilíbrio financeiro e não há respostas da Prefeitura quanto ao reajuste de tarifa e subsídio. Eles afirmam ainda que a paralisação de hoje não teve a participação do Sindicato e foi organizada pelos próprios trabalhadores. Os salários e benefícios dos trabalhadores estão em dia.

A Prefeitura de Caçapava e a ABC Transportes não se manifestaram ainda, a respeito da paralisação e sobre os questionamentos levantados pelos trabalhadores.

Por volta das 8h, os ônibus voltaram a circular na cidade.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte