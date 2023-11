Grupo Guanabara abre contratações para motoristas e profissionais de manutenção em diversas regiões onde atua

Bahia; Centro-Oeste; Sudeste; Sul e Triângulo Mineiro concentram a maior parte das oportunidades

ADAMO BAZANI

O Grupo Guanabara anunciou nesta quarta-feira, 22 de novembro de 2023, a criação de vagas para motoristas de ônibus rodoviários em todas as regiões onde atua pelo País.

Bahia; Centro-Oeste; Sudeste; Sul e Triângulo Mineiro concentram a maior parte das oportunidades para os motoristas.

Há também vagas para profissionais de manutenção nas bases de Brasília, Goiânia e Rio de Janeiro.

COMO PARTICIPAR:

Os interessados devem mandar currículo para o seguinte e-mail:

franciane.souza@realexpresso.com.br

A pessoa responsável por este endereço eletrônico distribui o currículo para os gestores de cada base operacional de interesse e marca a entrevista, de acordo com o local pretendido e que deve ser informado pelo candidato na mensagem.

Também é possível entrar em contato pelo telefone: (61) 2106-7123, de segunda-feira à sexta-feira, em horário comercial, pelo Horário de Brasília

EXIGÊNCIAS:

O motorista deve ter habilitação nas categorias D ou E, além de curso de transporte de passageiros.

A preferência é para candidatos que tenham experiência de no mínimo seis meses no setor.

Mas, segundo o Grupo Guanabara, quem não tem experiencia suficiente, pode mandar o currículo da mesma forma. O grupo empresarial diz que fará a inscrição do pretendente na escolinha de formação profissional interna para a capacitação ao cargo.

Quanto aos profissionais de manutenção, a preferência também será para quem tem experiência, mas não há impeditivos quanto a isso.

A principal exigência é conhecimento e capacitação para a vaga pretendida.

O QUE O GRUPO GUANABARA OFERECE:

Além de capacitação, o Grupo Guanabara diz que oferece benefícios como seguro e plano de saúde, assim como todos os direitos trabalhistas previstos nas convenções das categorias profissionais.

Há também um programa de pontuação e desempenho chamado Fórmula Bus, que garante uma renda extra bastante interessante para o condutor de acordo com a pontuação que atingir.

O programa de medicina do sono, com tratamento adequado para distúrbios do sono, muito comuns na categoria, é outro diferencial oferecido.

O Grupo Guanabara diz também possibilitar aconselhamento financeiro e social para as famílias dos funcionários.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes