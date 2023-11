Grande Vitória (ES) receberá 40 novos ônibus até o final de 2023

Coletivos equipados com motores Euro 6 integrarão o sistema Transcol

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A região da Grande Vitória, no Espírito Santo, contará com 40 novos ônibus no sistema Transcol até o final deste ano, de acordo com informações do Governo do Estado.

Os coletivos serão equipados com ar-condicionado, conexão wi-fi e motor Euro 6, este último que atende padrões rigorosos em relação a emissão de gases poluentes na atmosfera.

A região metropolitana também possui micro-ônibus que atendem vias mais íngremes e estreitas pelo município.

Atualmente, o sistema Transcol tem 1.600 ônibus, sendo 740 com ar-condicionado. Vale ressaltar que não é cobrada tarifa adicional para embarcar nos coletivos com o equipamento de refrigeração.

O governo estima que até 2026 haja um total de 600 novos ônibus na Grande Vitória, todos nos mesmos moldes dos veículos já citados.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte