Frota do transporte público de Belo Horizonte tem 375 novos ônibus

Prefeitura da capital mineira ampliou número de viagens e pretende estender benefícios de gratuidade

GUILHERME STRABELLI

A frota do transporte coletivo público de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, já conta com 375 ônibus novos com ar-condicionado, acessibilidade e suspensão a ar. De acordo com a prefeitura, até o fim de 2023, 45 veículos serão adicionados ao atual contingente, totalizando 420 automóveis.

O aumento da frota é parte das exigências da prefeitura para melhorias no sistema de mobilidade urbana e está prevista na lei que modernizou o transporte público na capital mineira através da criação da remuneração complementar, que possibilitou maior qualidade no sistema com a manutenção da taxa. A tarifa segue em R$4,50 em Belo Horizonte desde 2018.

Os novos ônibus estão recebendo uma plotagem especial com a numeração dos veículos. Com as novas adições, a frota do transporte coletivo conta com 2.671 veículos, sendo que 70% possuem ar-condicionado.

Além do aumento da frota, a prefeitura de BH ressalta que foram acrescidas 1.389 viagens, sendo 815 em dias úteis, e até dezembro serão 2.170 viagens a mais. O foco será nos horários de pico, visando reduzir a superlotação dos ônibus.

Gratuidade

Alguns grupos da população já usufruem da gratuidade no sistema. É o caso do Vale-Transporte de Saúde, concedido de maneira prioritária para pacientes oncológicos e acompanhantes que precisam se deslocar para consultas e procedimentos médicos.

A tarifa-zero também foi implantada nas linhas de vilas e favelas. A prefeitura afirma que o Auxílio de Transporte Social, que está em fase de regulamentação, irá beneficiar “famílias em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica”, ao garantir o descolamento e o acesso ao transporte público.

Além deles, também são concedidos os Auxílio Transporte Mulher, para mulheres em situação de violência doméstica, e o Auxílio Transporte Escolar, que garante gratuidade a 6 mil estudantes.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte