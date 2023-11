Campinas (SP) lança campanha de capacitação para atendimento de surdocegos no transporte coletivo

Ação será realizada em parceria com o Centro de Apoio e Integração do Surdocego Múltiplo Deficiente (Cais)

PAULO REDA

A Prefeitura de Campinas (SP) lançou uma campanha de capacitação que será ofertada a motoristas de ônibus nos dias 22 e 29 de novembro para o atendimento de passageiros surdocegos. A ação é uma parceria entre a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), a Secretaria Municipal de Transportes (Setransp) e o Centro de Apoio e Integração do Surdocego Múltiplo Deficiente (Cais), cuja sede, no Jardim Paulistano, receberá a turma de profissionais.

Com um módulo de “Orientação e mobilidade de surdocegos” nesta quarta-feira, dia 22 de novembro, e uma “Oficina de Libras e Libras tátil” no dia 29 de novembro, o treinamento será oferecido, neste primeiro momento, a cerca de 40 motoristas de ônibus que atuam nas linhas mais utilizadas pelas pessoas atendidas pelo Cais. São elas: 116, 134, 164, 260, 261, 264, 265, 360, 366, 367, 390, 391, 392, 393, 394, 398, 399 e 416. O objetivo é estender, gradativamente, o treinamento aos demais motoristas do transporte público municipal.

Para que os motoristas tenham uma experiência próxima da vivência das pessoas com surdocegueira, nesta quarta-feira, dia 22 de novembro, a capacitação incluirá uma simulação com o uso de um ônibus. Com a visão interditada por equipamentos, os profissionais participantes acessarão o transporte para entender os desafios enfrentados por estes usuários.

No mesmo dia, além da atividade, os motoristas aprenderão a identificar e diferenciar as deficiências que afetam a visão. Os surdocegos, por exemplo, usam uma bengala vermelha e branca. Já pessoas com baixa visão utilizam bengalas verdes, enquanto pessoas com perda total de visão, bengalas brancas.

Já no dia 29, os participantes aprenderão uma introdução à língua brasileira de sinais (Libras), para tornar o atendimento aos passageiros com deficiência auditiva mais inclusivo. Eles serão apresentados a sinais básicos de saudação e despedida, sinais relacionados à direção e ao transporte público, entre outros. Também aprenderão sobre Libras tátil, em que os sinais feitos com as mãos são lidos pelo interlocutor por meio do tato, sendo usada para a comunicação com pessoas com múltiplas deficiências, visual e auditiva.

A ação também promoverá o encontro dos motoristas com os usuários do transporte público que são atendidos pela instituição, para estreitar laços e promover o diálogo, incluindo a prática de conversação a partir das informações aprendidas no treinamento.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte