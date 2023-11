Audiência Pública na Câmara Municipal de BH discute os desafios enfrentados pelos usuários do transporte público quanto à acessibilidade das plataformas nas estações

Comissão vai debater problemas como faltas de rampas de acesso nas conexões entre ônibus ou de ônibus com metrô

MICHELLE SOUZA

Nesta quinta-feira (23), às 13h30, no Plenário Helvécio Arantes, em Belo Horizonte (MG), tem audiência pública que será realizada pela Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviços para discutir os desafios dos usuários do transporte público de Belo Horizonte quanto à acessibilidade das plataformas nas estações de integração de ônibus urbanos, a falta de rampas de acesso, elevadores com funcionamento precário e outras dificuldades enfrentadas pelos passageiros, incluindo os que apresentam dificuldades de locomoção.

O encontro será transmitido ao vivo pelo Portal CMBH e pelo canal da Câmara no YouTube.

No texto do requerimento, a vereadora Loíde Gonçalves (Pode) afirma que as diversas leis sobre o direito à acessibilidade não são cumpridas na íntegra quando se observa as pessoas se deslocando para o trabalho, escola ou para destinos diversos e utilizando as plataformas de ônibus situadas nas estações de integração de transporte urbano, que integram diferentes ônibus ou realizam a conexão entre os veículos citados e o metrô. Segundo a vereadora, o déficit de mecanismos de acessibilidade e a infraestrutura precária das plataformas têm sido denunciados pelos usuários desses serviços. “Elevadores inoperantes e ausência de rampas de acesso estão entre queixas mais significativas, dificultando ainda mais o dia a dia do cidadão belo-horizontino, principalmente daqueles que possuem restrições de mobilidade, mas também de todos que pagam para ter um serviço de qualidade, segurança e autonomia”, ressaltou.

Foram convidados para audiência, a secretária municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, Rosilene Cristina Rocha, o superintendente de Mobilidade do Município de Belo Horizonte, André Soares Dantas, e a presidente da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A (BHTrans), Júlia Costa Gallo.

