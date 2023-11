VÍDEO: Homem é baleado em frente à garagem de ônibus da Viação Campo Belo, na zona Sul de São Paulo, em dia tenso de eleição de sindicato

Crime ocorreu na noite desta terça (21) e polícia apura se há relação com processo eleitoral da entidade trabalhista que fechou terminais e atrasou saída de ônibus

ADAMO BAZANI

Colaboraram Vinícius de Oliveira e Paulo Reda

Um homem foi baleado por volta das 19h desta terça-feira, 21 de novembro de 2023, na porta da garagem da empresa de ônibus Viação Campo Belo, na Estrada de Itapecerica, perto, 1290, na região do Campo Limpo, zona Sul de São Paulo.

Testemunhas dizem que os disparos foram efetuados de uma moto que passou com dois homens pelo local.

Ainda de acordo com as primeiras informações, os tiros atingiram de raspão a vítima que é funcionário da empresa de ônibus e é ligado ao grupo de Valdevan Noventa, uma das chapas que disputa o tenso processo eleitoral que ocorre no SindMotoristas, sindicato dos motoristas e cobradores.

Atingido em um dos ombros, o homem não corre risco de perder a vida, ainda de acordo com os relatos iniciais.

A Polícia Militar confirma a ocorrência atendida às 18h57.

Pelo chamado, vários disparos de arma de fogo foram feitos.

Segundo a PM, a vítima é um homem de 78 anos, com ferimento no braço.

A ocorrência está sendo investigada pelo 37º Distrito Policial (Campo Limpo) e as circunstâncias ainda estão em apuração.

A polícia apura se há relação com processo eleitoral da entidade trabalhista que fechou terminais e atrasou saída de ônibus.

