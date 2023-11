Viação Águia Branca expande operação com destinos na Região dos Lagos

Passagens com destino a Armação dos Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo já começaram a ser vendidas, com valores a partir de R$ 79,00

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, começará a atender destinos na Região dos Lagos do Rio de Janeiro a partir desta sexta-feira, 17 de novembro. Com trechos que ligam Vitória, no Espírito Santo, às cidades de Armação dos Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo. A expansão da operação foi autorizada em setembro, em resolução publicada pela ANTT.

O trecho, que será operado por ônibus semileito, terá saídas de Vitória às segundas e sextas-feiras, às 21h20; e da Região dos Lagos, às terças e domingos, também às 21h20. Durante a alta temporada, entre os dias 15 de dezembro e 10 de fevereiro, as viagens serão diárias, com partidas às 21h20.

As passagens custam a partir de R$ 79,00 e já estão disponíveis para compra em todos os canais de vendas da empresa, que incluem o aplicativo da Viação Águia Branca, o site, agências físicas e o Zap Passagens, sistema de venda via WhatsApp, onde o cliente conta com a ajuda de um atendente. As passagens compradas no site podem ser parceladas em até 12x com o cartão Águia Branca.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte