SuperVia terá trens extras após Brasil x Argentina, no Maracanã, nesta terça-feira (21), no Rio de Janeiro

Nos próximos dias concessionária também preparou esquema especial para jogos do Brasileirão

MICHELLE SOUZA

Os torcedores que forem assistir ao jogo entre Brasil x Argentina, no Rio de Janeiro, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nesta terça-feira, 21 de novembro de 2023, no Maracanã, poderão contar com trens extras da SuperVia na volta para a casa. Os trens partirão da estação Maracanã e haverá uma viagem extra para Japeri, uma para Santa Cruz e uma para Saracuruna.

Após Fluminense x São Paulo, partida do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira (22), também haverá trens extras. Será uma viagem extra para Japeri, uma para Santa Cruz e uma para Saracuruna. Os trens partirão da estação Maracanã.

Já na quinta-feira (23), depois de Flamengo x Bragantino, válido pelo Campeonato Brasileiro, a SuperVia vai disponibilizar uma viagem extra para Japeri, uma para Santa Cruz e uma para Saracuruna. Os trens partirão da estação Maracanã.

Os trens da grade, poderão ser usados normalmente pelo público, para a ida aos jogos. A SuperVia orienta que os passageiros programem as viagens consultando a ferramenta “Planeje Sua Viagem” no aplicativo da concessionária ou, em caso de dúvidas, podem contatar a Central de Atendimento pelo número 0800 726 9494.

