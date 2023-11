Startup capixaba inaugura ponto de ônibus sustentável com apoio da Fapes, em Vitória (ES)

Abrigo foi instalado no bairro Ilha do Príncipe

MICHELLE SOUZA

A proposta do ponto de ônibus sustentável, inaugurado pela startup capixaba Endelevo, no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória, é de arquitetura sustentável que gera energia limpa e conforto para os usuários. O projeto tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fapes (Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo).

A partir do Programa Centelha, da Fapes, a empresa foi criada e segue a trilha da inovação de uma startup, expandindo os negócios. A Endelevo desenvolveu o projeto do ponto de ônibus sustentável por meio do apoio financeiro de R$ 70 mil, recebido no Edital nº 09/2022 – Apoio a Negócios de Impacto Socioambiental Inovadores Capixaba.

O diretor Executivo da Endelevo, João Vitor Valdo Freire, explicou que a Fapes, por meio do Edital de Apoio a Negócios de Impacto Socioambiental, permitiu a viabilidade financeira da execução do projeto-piloto de suporte regenerativo Endelevo. “É um conceito aplicado a um abrigo de ônibus que consiste na pressão dos brises vegetais integrados com a captação solar e a geração de energia eólica, permitindo a geração de energia descentralizada e, no caso do abrigo de ônibus, ilumina o abrigo e traz energia para recarga de celular, além de potencial de energia, inclusive, para sistemas de segurança”, destaca.

Foram plantadas mudas de trepadeiras para a inauguração do ponto de ônibus que em cerca de dois meses, subirão em torno do espaço. “A ideia é que as plantas tragam conforto térmico aos usuários que esperam os ônibus no local”, disse Freire.

O diretor de Inovação da Fapes, Elton Moura, disse que a novidade vai agregar a comunidade local ao desenvolvimento do Estado. “A inovação é isso. É trazer soluções eficientes a problemas comuns da sociedade. A Endelevo está de parabéns pela iniciativa e pela solução apresentada. Sem dúvida a população ganhará muito com esse ponto de ônibus sustentável e o Estado também, afinal, estamos investindo em inovação e tecnologia que geram avanços ao Espírito Santo”, destacou.

O abrigo foi instalado no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória, e tem placas solares no teto, além de uma turbina eólica. A energia limpa gerada abastece dispositivos para que os usuários possam carregar seus aparelhos de celular enquanto aguardam o ônibus.

O edital oferece apoio e recursos financeiros a projetos de startups em fase de ideação à tração, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento e o aprimoramento de produtos e/ou processos inovadores que combatem ou mitiguem problemas socioambientais do Espírito Santo.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte