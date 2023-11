Sindicalistas bloqueiam corredor de ônibus em São Paulo ainda pela disputa pelo poder no SindMotoristas na tarde desta terça (21)

Pela manhã, terminais foram fechados e ônibus e até um guincho foram alvos de vandalismo

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

Um grupo de sindicalistas bloqueou desde o início da tarde desta terça-feira, 21 de novembro de 2023, o corredor de ônibus da Avenida Marques de São Vicente, na Barra Funda, zona Oeste de São Paulo, nos dois sentidos.

A liberação só ocorreu por volta de 16h20

Vários ônibus foram parados no local e, por causa do ato, as linhas estão sendo desviadas para ruas próximas.

Foi mais uma ação diante da disputa pelo poder no SindMotoristas, um dos maiores e mais ricos sindicatos do País, que está em um turbulento processo eleitoral que foi parar na Polícia e na Justiça.

Quatro chapas querem a presidência.

Pela manhã, a população já sofreu por causa da briga de poder pelo sindicato.

Foram bloqueados os terminais João Dias, Mercado, Campo Limpo, Capelinha, Santana, Pinheiros, Parque D. Pedro II, Santo Amaro e Vila Nova Cachoeirinha, sem qualquer aviso prévio aos passageiros.

Segundo a SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia os ônibus na cidade, 530 mil passageiros de 368 linhas de ônibus foram prejudicados.

Ainda de acordo com a SPTrans, nos atos dos terminais, 17 veículos tiveram as chaves subtraídas – sendo um guincho -, dois ônibus tiveram seus pneus furados e outros dois foram alvo de depredação.

Antes mesmo dos tumultos gerados pela briga sindical nos terminais, bem no início das operações, passageiros que dependeram de 32 linhas da Viação Metrópole Paulista, na região do Terminal Jardim Ângela, na zona Sul, tiveram dificuldades por causa de votação na garagem.

Trabalhadores disseram que sindicalistas só deixavam que eles assumissem os ônibus depois de votarem.

Por causa dos transtornos gerados, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o Rodízio Municipal de Veículos tanto para carros como para caminhões nesta terça-feira 21 de novembro de 2023.

A suspensão do Rodízio vale para os picos da manhã (7h às 10h) e da tarde (17h às 20h).

As demais restrições existentes na cidade estão mantidas em vigor hoje:

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF);

Faixas e corredores exclusivos de ônibus;

Zona Azul.

Veja nota de balanço parcial da SPTrans:

A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans, repudia os atos que privam a população de São Paulo de acessar o serviço essencial de transporte público. O corredor exclusivo da Avenida Marques de São Vicente, na Barra Funda, está bloqueado por pequeno grupo de pessoas desde às 13h, em ambos os sentidos. A SPTrans acionou o policiamento e desviou as linhas que operam na região para as ruas próximas com o objetivo de manter o serviço de transporte público aos passageiros.

A SPTrans registrou Boletim de Ocorrência junto à polícia para que sejam responsabilizados aqueles que impediram o acesso da população a terminais de ônibus na cidade de São Paulo nesta terça-feira (21), prejudicando 530 mil passageiros e 368 linhas de ônibus.

Durante a manhã foram bloqueados os terminais João Dias, Mercado, Campo Limpo, Capelinha, Santana, Pinheiros, Parque D. Pedro II, Santo Amaro e Vila Nova Cachoeirinha, sem qualquer aviso prévio aos passageiros. A operação em todos os terminais já está normalizada desde as 10h35.

Nos atos dos terminais, 17 veículos tiveram as chaves subtraídas – sendo um guincho -, dois ônibus tiveram seus pneus furados e outros dois foram alvo de depredação.

A SPTrans deslocou suas equipes de campo e os guinchos do sistema de transporte municipal para prestar apoio à operação dos terminais da cidade e solicitou auxílio do policiamento para atuar nestes locais.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

