Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) efetua alterações em 14 linhas de ônibus municipais a partir desta terça-feira (21)

Itinerários serão ampliados e programações reajustadas

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir desta terça-feira, 21 de novembro de 2023, um total de 14 linhas de ônibus municipais de Mogi das Cruzes (SP) terão os itinerários ampliados e readequados em nova grade horária.

Linhas C002 A e C002 B (Circular Saúde): ampliação de trajeto, atendimento as unidades de saúde no Jardim Maricá, como a UPA Rodeio, o Cias e Única Fisio, o Ginásio do Paradesporto e o Centro de Reabilitação da AACD.

As mudanças efetuadas nos dois itinerários resultam em um aumento de 11 viagens, passando de 60 para 71 partidas por dia.

Linhas C192 (Quatinga via Tomoki Hiramoto) e C193 (Quatinga via Barroso): atendimento do Jardim Nove de Julho em todas as viagens; aumento no número de viagens nos finais de semana do segundo itinerário.

Linhas E109 (Jardim Aeroporto III), E111 (Jardim Layr), e E401 (Avenida Brasil via São João): total de 12 novos horários para atendimento.

Linhas E112 (Vila Cintra), E392 (Manoel Ferreira), E393 (Biritiba Ussú), E402 (Socorro – Estância), C210 (Condomínio Manacá via Oropó), E510 – Vila Suissa e E802 (Vila São Francisco): readequação de horários.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte