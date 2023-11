Prefeitura de Fortaleza (CE) promove campanhas de respeito às pessoas com deficiência e combate ao assédio e importunação sexual no transporte público

Campanha “Respeito no Transporte Público” ocorre nesta quarta-feira (22/11), no Terminal do Siqueira

MICHELLE SOUZA

Nesta quarta-feira, 22 de novembro de 2023, a Prefeitura de Fortaleza (CE) intensifica as ações educativas voltadas para o transporte público com a campanha “Respeito no Transporte” e com a a ação de sensibilização e conscientização sobre assédio e importunação sexual no transporte coletivo, com uso da ferramenta Nina 2.0.

Coordenada pela Etufor (Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza), em parceria com o Sindiônibus e a Socicam, a campanha “Respeito no Transporte – Vamos juntos nesta viagem” convida a comunidade a se envolver e apoiar iniciativas em prol da inclusão no transporte público. As atividades acontecem das 6h30 às 8h30, no Terminal Siqueira.

Essa já é a quarta edição da campanha Respeito no Transporte Público que faz alusão ao Dia Nacional da Pessoa Ostomizada, celebrado no dia 16 de novembro. A campanha tem como missão promover um transporte público mais inclusivo e respeitoso para todas as pessoas.

O presidente interino da Etufor, Raimundo Rodrigues, destaca que juntos, poder público e sociedade civil, podem criar uma cidade mais acessível e igualitária para todos. “Estas ações conjuntas otimizam esforços e produzem melhores resultados”, ressaltou.

Durante a iniciativa, os usuários do transporte também recebem informações sobre as recentes melhorias na sinalização das filas no terminal, que agora trazem símbolos usados por pessoas autistas e com deficiência não aparente.

De acordo com a Lei Nº 11.506/2007, o Dia Nacional dos Ostomizados é celebrado em 16 de novembro, e tem o objetivo de divulgar informações que contribuam para combater o preconceito contra pessoas que passaram pela ostomia, que consiste em um procedimento realizado para construir um novo caminho para a eliminação de urina e fezes. Segundo o Ministério da Saúde, existem mais de 400 mil pessoas ostomizadas no Brasil.

Sobre a Nina 2.0

Lançada em setembro de 2022, a ferramenta Nina 2.0 foi criada com intuito de dar suporte a usuários do transporte público, principalmente mulheres, que possam sofrer assédio ou importunação sexual. A iniciativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza, executada por meio da Etufor, tem parceria com a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres, vinculada à Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), e a startup Nina.

Para fazer a denúncia na Nina, a vítima ou testemunha de assédio sexual, seja no interior dos ônibus, nos terminais ou pontos de parada, pode acionar a tecnologia pelo aplicativo Meu Ônibus e ainda pelo número (85) 9 3300-7001, disponível no WhatsApp.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte