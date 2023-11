Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda passam por manutenções programadas entre sexta-feira (24) e domingo (26)

ViaMobilidade efetua trocas de trilhos e dormentes, aperfeiçoamento dos sistemas de alimentação elétrica e sinalização

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta semana, entre sexta-feira, 24 de novembro, e domingo, dia 26, a concessionária ViaMobilidade realiza uma nova etapa de manutenções programadas nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos em São Paulo.

Os serviços serão ampliados fora dos horários de pico para não prejudicar a operação, e consistem em trocas de trilhos e dormentes, aperfeiçoamento dos sistemas de alimentação elétrica e sinalização.

Confira a programação:

Linha 8-Diamante

No domingo (26/11), das 4h à meia-noite, os intervalos serão de 15 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9-Esmeralda

Na sexta-feira (24/11), das 23h à 0h, os intervalos serão de 10 minutos entre as estações Osasco e Jurubatuba e de 20 minutos entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.

No domingo (26/11), das 4h às 8h30, os intervalos serão de 10 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal. Das 8h30 às 18h, os intervalos serão de 10 minutos entre as estações Osasco e Jurubatuba, e de 20 minutos entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal. Das 18h à 0h, os intervalos serão de 10 minutos entre Osasco e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte