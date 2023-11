Caminhão rodoferroviário da MRS Logística e carro colidem em trilhos próximos a Barão de Juparanã (RJ)

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (21); a princípio não houve feridos

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta terça-feira, 21 de novembro de 2023, um caminhão rodoferroviário da MRS Logística e um carro colidiram próximo a Barão de Juparanã, na cidade de Valença (RJ), exatamente nos trilhos de uma linha férrea.

O carro foi esmagado na colisão e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher que se encontrava no interior do veículo ficou presa nas ferragens.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para auxiliar no local. Ainda segundo testemunhas no local, outra mulher saiu do carro atingido e foi levada ao hospital. O motorista do caminhão não ficou ferido.

No momento do acidente, o veículo de carga realizava serviços de manutenção nos trilhos.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte