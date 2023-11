Rio de Janeiro: MOBI-Rio divulga cronograma do processo seletivo para 300 vagas de motorista de ônibus articulado

Remuneração é de R$ 3.652,71; há 15 vagas para pessoas com deficiência

ARTHUR FERRARI

A MOBI-Rio, empresa da prefeitura do Rio de Janeiro responsável pelo sistema BRT (Bus Rapid Transit) na cidade, divulgou nesta terça-feira, 21 de novembro de 2023, por meio do Diário Oficial do Município, o cronograma do processo seletivo para as 300 vagas de motorista de articulado disponibilizadas.

Como mostrou o Diário do Transporte, a remuneração será de R$ 3.652,71, além de outros benefícios como Tíquete Refeição. (Confira aqui)

De acordo com a publicação, após realizar a inscrição no processo, disponível através do link https://mobi-rio.rio.br/vempramobi até quinta (23), o candidato deverá esperar o resultado da classificação, que será divulgada no Diário Oficial no dia 29 de novembro.

Já entre os dias 11 e 15 de dezembro acontece a aplicação de teste, onde os candidatos provarão suas capacidades de exercer a atividade exigida pelo cargo. O resultado desta etapa será divulgado no dia 19 de dezembro.

O resultado final, com os nomes de todos os selecionados será divulgado no dia 27 de dezembro, ou seja, ainda em 2023.

Vale ressaltar que os candidatos devem entregar a documentação obrigatória para concorrer às vagas, além de possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria E.

Confira todos os requisitos e o cronograma do processo seletivo no edital publicado no Diário Oficial desta terça (21):

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte