Obras de requalificação da Rua José Paulino, em Campinas (SP), começam nesta terça-feira, 21 de novembro

Trabalhos terão início no cruzamento com a Avenida Orosimbo Maia e não exigirão interdições viárias

PAULO REDA

As obras de requalificação da rua José Paulino, no Centro de Campinas (sp), começam nesta terça-feira, dia 21 de novembro. Nesta etapa, os trabalhos têm início pela região do cruzamento com a avenida Orosimbo Maia. Não haverá necessidade de interdições viárias, porque os trabalhos serão concentrados nas calçadas e envolvem o mapeamento da localização das redes de água e esgoto, ao longo da via.

O projeto prevê acesso seguro para pedestres, ciclistas e usuários do transporte coletivo e privilegia o resgate do espaço público para as pessoas e o caminhar com segurança. As obras de requalificação da José Paulino fazem parte do projeto de Rua Completa, que está inserido dentro do Programa Revivacidade e das estratégias de planejamento para o município e alinhado com as diretrizes para o “Polo Estratégico de Desenvolvimento – Área Central”.

A requalificação da Rua José Paulino contempla recape e regularização do pavimento asfáltico; nova sinalização horizontal e vertical; substituição do pavimento das calçadas por piso intertravado e implantação de piso podotátil e botoeiras sonoras.

Serão implantadas seis novas paradas de ônibus com abrigos. Duas das paradas terão plataformas elevadas. O local irá receber novo mobiliário urbano, como bancos, lixeiras, paraciclos e floreiras com vegetação. Para diferenciar o pavimento, o piso intertravado será implantado de duas formas: com paginação “espinha de peixe” na faixa de circulação e de “fileira” nas faixas de serviço.

A região também ganhará rampas de acessibilidade; e implantação de piso podotátil indicando as rotas acessíveis. As áreas de paradas de ônibus serão delimitadas. Os abrigos serão do padrão “Glicério”. Para a implantação dos abrigos, e melhorar as condições do caminhar, haverá o alargamento da calçada.

Entre as ruas Treze de Maio e Costa Aguiar, o pavimento será nivelado na altura do passeio (calçada), proporcionando a fluidez no “calçadão”. O nivelamento também tem o objetivo de diminuir a trepidação na Catedral Metropolitana, protegendo o patrimônio histórico. Os investimentos são na ordem de R$ 4,4 milhões, com verba de secretaria de Transportes (Setransp). O prazo estimado para execução de todo projeto é de 12 meses.

Mobilidade sustentável

O projeto de requalificação da rua José Paulino prioriza o caminhar, pedalar e o transporte coletivo. Também a implantação de ciclofaixa e de faixa exclusiva para o transporte público. O limite de velocidade na via será reduzido para 40 km/h. Os trabalhos serão executados em 835 metros, nas nove quadras da via.

A Rua José Paulino atravessa o “Rótula” (Corredor Central, formado pelas vias Moraes Salles, Irmã Serafina, Anchieta, Orosimbo Maia e Senador Saraiva. A via forma um sistema binário (uma vai e outra volta) com a avenida Francisco Glicério. A José Paulino faz cruzamento com vias importantes, como: Benjamim Constant, Campos Sales, Treze de Maio (calçadão).

Levantamento realizado pela Prefeitura aponta a circulação de 21 mil pedestres por dia, na via, onde trafegam diariamente 33 linhas do transporte coletivo municipal e outras nove linhas intermunicipais. Somente do transporte municipal são 183 ônibus.

