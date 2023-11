Motoristas fazem assembleia nesta segunda (20) sobre PLR e greve de ônibus em São Paulo não está descartada

Eleições do SindMotoristas podem ser adiadas

ADAMO BAZANI

A direção atual do SindMotoristas, sindicato que representa os motoristas, cobradores e demais funcionários do sistema de ônibus da capital paulista, anunciou que realiza a partir de 14h desta segunda-feira, 20 de novembro de 2023, uma assembleia para discutir a possibilidade de cancelar a cláusula sobre a PLR (Participação nos Lucros e Resultados) que está na convenção firmada com as viações da cidade.

Segundo a direção da entidade, que foi reconduzida ao comando do sindicato após decisão judicial que suspendeu o afastamento, a cláusula firmada na gestão anterior não traz vantagens aos trabalhadores.

As demais cláusulas, como os percentuais de reajustes de salários e benefícios, seriam mantidas, de acordo com a proposta.

Seria iniciada uma nova rodada de negociações e, se não houver acordo com as empresas de transportes, não está descartada uma greve de ônibus em São Paulo, com data ainda a ser marcada.

O presidente do SindMotoristas, Valdevan Noventa, que foi reconduzido ao cargo pela decisão judicial, ainda vai propor o adiamento das eleições à nova presidência da entidade trabalhista, que deveriam começar também nesta segunda-feira, 20 de novembro de 2023.

Pela proposta, o adiamento seria entre 90 e 180 dias uma vez que Noventa acusa a antiga direção de descumprimento de prazos quanto ao processo eleitoral.

Os ônibus na cidade de São Paulo transportam sete milhões de pessoas por dia. O sistema municipal da capital paulista tem 1.302 linhas e mais de 12 mil ônibus.

O Diário do Transporte procurou a assessoria da direção do sindicado que estava no comando da entidade antes e aguarda retorno.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes