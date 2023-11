Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda (ViaMobilidade) têm falha no sistema elétrico e problemas para os passageiros na noite desta segunda (20)

Já a linha 2-Verde teve registro de falta de energia no fim da tarde

ADAMO BAZANI

Uma falha no sistema elétrico das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda fez com que na noite desta segunda-feira, 20 de novembro de 2023, os trens passassem a operar com maiores intervalos e maior tempo de parada entre as estações Imperatriz Leopoldina e Presidente Altino.

A informação foi confirmada pela concessionária ViaMobilidade em seus canais oficiais

Em redes sociais, passageiros relataram “Linha 8 sem energia em Presidente Altino” e um barulho anormal quando um dos trens encostou na plataforma somente pela inércia.

O Diário do Transporte procurou a concessionária.

É o segundo problema relacionado ao fornecimento de energia ao sistema de transportes.

Mais cedo, uma falta de energia afetou linha 2-Verde do Metrô de SP por quase uma hora, que operou em via única em um trecho na noite desta segunda (20).

O problema começou às 17h59 e foi solucionado pouco antes de 19h

Segundo o Metrô, os trens da Linha 2-Verde circularam somente no trecho entre as estações Vila Prudente e Brigadeiro. Em razão de uma oscilação no sistema de alimentação elétrica, o outro trecho, de Vila Madalena a Brigadeiro, foi atendido somente por um trem que utilizou uma única via para os dois sentidos da linha. Para prosseguir viagem, o passageiro teve de desembarcar em Brigadeiro e utilizar outra composição.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes