Linha 3-Vermelha de Metrô opera com restrições nesta segunda-feira (20), feriado da Consciência Negra

Companhia realiza obras de instalação das portas de plataforma na estação Guilhermina-Esperança

ALEXANDRE PELEGI

Nesta segunda-feira, 20 de novembro, feriado prolongado da Consciência Negra, a linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo opera com alterações na operação.

Os trens seguirão a grade horária dos domingos, além de circular com velocidade reduzida, ter um maior intervalo e seguir por via única entre as estações Guilhermina-Esperança e Vila Matilde das 4h40 às 16h.

As mudanças ocorrem para que haja a continuidade das obras de instalação das portas de plataforma na estação Guilhermina-Esperança.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes