Consórcio Timon (MA)/Teresina (PI) faz novo chamamento público para o transporte intermunicipal

Esta é a quinta tentativa; todas as demais não atraíram empresas interessadas na operação dos serviços

ALEXANDRE PELEGI

O Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (CIMU) Timon-MA/Teresina-PI, autorizou a repetição do edital de chamamento público para a prestação de serviços regulares de transporte rodoviário semiurbano interestadual de passageiros entre as duas cidades.

A medida, em caráter excepcional, tem prazo até a finalização do processo licitatório que deve regularizar definitivamente a situação.

Esta é a quinta chamada, uma vez que, nas outras quatro tentativas, não houve interessados, com os certames sendo declarados desertos.

O Edital do Chamamento estará disponível a partir de hoje, 20 de novembro de 2023, pelo site licitacao@timon.ma.gov.br.

A abertura dos envelopes está marcada para o dia 21 de dezembro de 2023.

O Consórcio Intermunicipal é uma delegação da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) desde março de 2016.

Por compor duas cidades de diferentes estados da Federação, mesmo que próximas, o transporte entre elas acaba sendo uma atribuição da autarquia federal.

O chamamento público é necessário para regularizar a prestação dos serviços enquanto a licitação definitiva para o serviço não é concluída.

Em reunião em 04 de maio de 2022, o diretor administrativo do Consórcio de Timon, João Batista, participou de reunião com a diretoria da ANTT em Brasília-DF.

Na ocasião o assunto da pauta foi justamente o processo licitatório para a contratação de empresas de transportes de passageiros interessadas em atuar na ligação interurbana. Todo o projeto está sendo elaborado com base em estudos que consideram as peculiaridades do transporte coletivo urbano de Timon e semiurbano entre Timon e Teresina.

O serviço entre as duas cidades vinha sendo realizado pela empresa Timon City.

O Consórcio precisou fazer uma convocação para o cadastramento de ônibus e vans na cidade com o objetivo de garantir a circulação de pessoas entre Timon e Teresina. A medida foi anunciada no dia 23 de outubro passado, após a empresa Timon City paralisar os serviços de transporte público.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes