Calendário de entrega do Cartão Transporte Universitário é divulgado pelo governo do Maranhão

Estão programadas entregas de 20 a 27 de novembro em 37 municípios maranhenses

MICHELLE SOUZA

Em todo o estado, mais de 5 mil jovens vão começar a receber o benefício do Cartão Transporte Universitário, distribuído pelo Governo do Maranhão, por meio da Seejuv (Secretaria de Estado da Juventude). Entregas acontecem de 20 a 27 de novembro em 37 municípios maranhenses.

O programa, instituído pela Lei Nº 10.691, de 26 de setembro de 2017, já beneficiou mais de 11 mil estudantes do ensino médio e superior, no custeio do deslocamento e contribuindo para a redução dos índices de evasão acadêmica. Cada aluno vai receber um crédito de R$ 800,00 no cartão, pago em parcela única, destinado ao deslocamento.

Nesta segunda edição do Transporte Universitário, uma das inovações é a criação de um edital específico para estudantes do ensino médio e superior na Grande Ilha. O edital vai disponibilizar 2 mil vagas, com auxílio no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para estudantes desses níveis de ensino.

O investimento total do Governo do Estado no Cartão Transporte Universitário nesta edição é de R$ 3.335.260,00, para promover o acesso à educação e combater a evasão escolar. A iniciativa tem contribuído significativamente para facilitar o deslocamento dos estudantes, tornando o acesso à educação mais acessível e inclusivo.

Nesta fase, as cidades contempladas são: Açailândia, Alto Alegre do Pindaré, Amarante do Maranhão, Axixá, Bacabal, Bacabeira, Balsas, Brejo, Carutapera, Caxias, Chapadinha, Codó, Coelho Neto, Colinas, Coroatá, Cururupu, Grajaú, Imperatriz, Itapecuru Mirim, Matões, Pindaré Mirim, Presidente Dutra, Rosário, Santa Helena, Santa Inês, Santa Luzia do Paruá, Santa Rita, São Bento, São Bernardo, São Luís, São Mateus, São Vicente de Férrer, Timon, Tutóia, Vargem Grande, Viana e Zé Doca. Ao todo, são 166 municípios atingidos dentro do estado.

Para mais informações sobre local, data e horário das entregas do Cartão Transporte Universitário em cada município, os beneficiários podem consultar o site oficial do programa: http://www.transporteuniversitario.juventude.ma.gov.br

Michelle Souza, para o Diário do Transporte