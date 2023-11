ViaMobilidade finaliza a maior troca de trilhos em um único dia do metrô paulistano neste domingo (19), na Linha 5-Lilás

Concessionária substituiu um quilômetro de via entre as estações Giovanni Gronchi e Campo Limpo: serviço previsto para terminar às 18h foi concluído por volta das 13h45

ARTHUR FERRARI

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação da linha 5-Lilás de metrô em São Paulo, realizou neste domingo, 19 de novembro de 2023, a maior substituição de trilhos em um único dia da história do metrô paulistano.

A concessionária realizou o serviço entre as estações Giovanni Gronchi e Campo Limpo, onde mais de um quilômetro de via foi trocado.

Técnicos da empresa trabalharam desde a madrugada para encerrar os serviços o mais rápido possível. O término estava planejado para 18h, mas o trabalho foi concluído por volta das 13h45.

Durante a troca de trilhos os trens circularam em via única no trecho entre as estações Santo Amaro e Capão Redondo.

A operação não foi impactada.

