Linhas que atendem ao Terminal Varginha, em São Paulo, terão mudança de plataforma a partir desta segunda-feira (20)

Mudanças acontecem até o término dos trabalhos

MICHELLE SOUZA

A SPTrans informou que a partir de segunda-feira, 20 de novembro de 2023, seis linhas terão os pontos remanejados para as plataformas 1 e 2 do Terminal Varginha, por causa de obras.

As mudanças prosseguem até o término dos trabalhos.

Confira as linhas envolvidas:

Plataforma 1 – Ponto Móvel

6084/10 Jd. Chác. do Sol – Term. Varginha

6L01/10 Marsilac – Term. Varginha

6075/10 Jd. Rec. Campo Belo – Term. Varginha

6021/10 Term. Varginha – Jd. Nova Era

Plataforma 2 – Ponto Móvel

6073/10 Jd. Sta. Terezinha – Term. Varginha

6L10/41 Messiânica – Term. Varginha

Michelle Souza, para o Diário do Transporte