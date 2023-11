Linha 9 Esmeralda opera como previsto após queda de rede e Linha 5 tem operação em via única por manutenção neste domingo (19)

Na noite de sábado, ventos e chuvas fortes levaram pedaços da estrutura de estação

ADAMO BAZANI

A linha 9-Esmeralda amanheceu operando normalmente neste domingo, 19 de novembro de 2023, após na noite deste sábado (18) um trecho, entre as estações Vila Mendes/Natal/Bruno Covas e Jurubatuba ter a circulação suspendida devido ao impacto da chuva com ventania.

Partes metálicas da estrutura da estação Jurubatuba foram levadas pelo vento e caíram sobre a rede aérea de alimentação elétrica dos trens.

Em nota, a ViaMobilidade explica que acionou ônibus da Operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência).

A Linha 9-Esmeralda opera normalmente neste momento. Das 21h20 até às 22h20 houve circulação de trens apenas entre as estações Osasco e Berrini. Até às 23h35, a circulação foi entre as estações Socorro e Osasco. O fato dessa situação se deu devido à falha no sistema elétrico na região de Jurubatuba, causada pelas condições climáticas no local e objetos metálicos arremessados na rede aérea.

Os passageiros foram orientados por meio de avisos sonoros e pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) nas estações.

Na linha 9, há uma manutenção programada das 8h30 às 18h30, com intervalos previstos de 20 minutos entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.

LINHA 5

Neste domingo (19), os passageiros devem estar atentos à Linha 5 Lilás de metrô, também operada pela ViaMobilidade.

Segundo a empresa, devido à manutenção programada entre as estações Capão Redondo e Santo Amaro, operação se dá em via única com velocidade reduzida das 4h40 às 18h. A partir da estação Santo Amaro, a operação é normal para um domingo nos dois sentidos.

Imagens da linha 9 deste sábado (19)

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes