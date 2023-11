Linha 9 – Veja imagens: queda de partes metálicas em rede aérea e trecho interrompido por causa de chuva

Ônibus da Operação PAESE foram acionados

ADAMO BAZANI

A linha 9 operada pela ViaMobilidade tem problemas na noite deste sábado, 18 de novembro de 2023, por causa da forte chuva

Caíram partes da estrutura metálica da estação Jurubatuba sobre a rede aérea

De acordo com a concessionária, devido às condições climáticas e queda de rede área, a circulação foi interrompida entre as estações Morumbi e Mendes Vila Natal.

Ônibus da Operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados por volta de 21h30

Nos demais trechos, a velocidade é reduzida

Em nota, a ViaMobilidade diz que chamou 60 ônibus

São Paulo, 18 de novembro de 2023 – Devido à falha no sistema elétrico na região de Jurubatuba, causada pelas condições climáticas no local e objetos metálicos arremessados na rede aérea, a Linha 9-Esmeralda opera apenas entre as estações Osasco e Berrini desde às 21h20 deste sábado (18). Entre as estações Morumbi e Mendes Vila Natal a operação de trens foi interrompida. 60 ônibus gratuitos do PAESE foram acionados para atender os passageiros deste trecho.

Os passageiros estão sendo orientados por meio de avisos sonoros e pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) nas estações.

Veja mais imagens cedidas ao Diário do Transporte pela ViaMobilidade

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes